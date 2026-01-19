De site beschikt over een polyvalente sportzaal, moderne kleedkamers en EHBO-ruimte, een dienstencentrum van Mintus met bar en keuken, een bibliotheek, multifunctionele zalen en lokalen voor de jeugdvereniging KSA.

Burgemeester Dirk De fauw: “Met de Scharphoutsite brengen we dienstverlening, ontspanning en ontmoeting samen op één plek, midden in Lissewege.”