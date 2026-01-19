Zaterdag opent de gloednieuwe Scharphoutsite officieel de deuren in Lissewege . Het multifunctionele ontmoetingscentrum biedt plaats voor sport, ontspanning, cultuur en stedelijke dienstverlening.
De site beschikt over een polyvalente sportzaal, moderne kleedkamers en EHBO-ruimte, een dienstencentrum van Mintus met bar en keuken, een bibliotheek, multifunctionele zalen en lokalen voor de jeugdvereniging KSA.
Burgemeester Dirk De fauw: “Met de Scharphoutsite brengen we dienstverlening, ontspanning en ontmoeting samen op één plek, midden in Lissewege.”
Buitenruimte en verenigingen
In de toekomst komt er een park met wandelpaden, zitbanken en sfeervolle verlichting, een skatepark, speelzones, petanqueveld en terras. Schepen Minou Esquenet: “Het is een plek waar jong en oud elkaar kan ontmoeten en verenigingen een thuis vinden.”
Bibliotheek en stadsdiensten
De bibliotheekwerking wordt uitgebreid, met een zelfuitleensysteem, inleverbus en aanwezigheid van een medewerker. Inwoners kunnen er ook terecht voor stedelijke dienstverlening op dinsdag, donderdag en zaterdag.