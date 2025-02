Kurt Grymonprez, burgemeester Izegem: “Het is een woelige periode geweest. Er was een beetje chaos. Maar de trein is aan het rijden. En alles verloopt goed nu. En inderdaad, het is een grote verantwoordelijkheid. Ik heb het er over gehad daarnet met de gouverneur. Maar ik ben mij daarvan bewust.”

Na de moeilijke coalitievorming met Vlaams Belang duurde het wel even voor Grymonprez de eed kon afleggen.