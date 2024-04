Het nieuwe vaartuig was dringend nodig. "Vorig jaar hadden we 150 interventies waarbij we 190 mensen geholpen hebben. Dat betekent dat we om de twee dagen moeten uitrukken. Dat gaat om mensen van boord halen die onwel zijn geworden en ongevallen. Daar zijn onze mensen voor op geleid om veilig eerste hulp te bieden. Het belangrijkste en daarna er voor te zorgen dat het marien milieu veilig blijft.", klinkt het bij Luc SImons woordvoerder van VZBR.

De HEROZ is het resultaat van teamwork waarbij de vrijwilligers van de Blankenbergse Zeereddingsdient een grote inbreng hebben. Het gaat om een uniek concept dat voldoet aan de noden van efficiënte hulpverlening bij ongelukken op zee.

De HEROZ kost 1,2 miljoen euro. Een bedrag dat vooral via schenkingen en sponsoring is verzameld. De reddingsdienst staat in voor hulpacties op zee tussen Oostende en Cadzand. En telt 25 vrijwilligers die naast hun gewone baan dag en nacht paraat staan het hele jaar rond.