Céline Claeys, Toerisme Blankenberge: “We hebben bij onszelf de oefening gemaakt van wat zijn onze troeven, het strand, de belle epoque huizen, de nieuwe wandelweg van de pier, ons maritiem verleden en wat is er ook wat minder bekend. Door corona hebben we gemerkt dat mensen toch wat meer de natuur en het groen opzoeken om te rusten en dan kwamen we heel snel uit bij het hinterland en we vonden dat dat nog een beetje een onontgonnen troef was.”

En voor wie de hotspot niet onmiddellijk vindt: fietsknooppunt 89 is de plaats waar je moet zijn. In de Uitkerkse Polder vind je ook een bezoekerscentrum, dat is de startplaats voor geleide natuurwandelingen.