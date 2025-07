De nieuwe parkeertoren aan het AZ Delta in Torhout biedt plaats aan zo’n 400 wagens, verdeeld over vier verdiepingen. Sinds kort is parkeren er betalend, terwijl dat in het verleden nog gratis was. De oude parkeerzone, die niet in handen is van het ziekenhuis, wordt binnenkort omgevormd tot een woonzorgdorp.