Vishandelaar is een beroep met toekomst. Om de vele vissoorten aan de man te brengen moet je wel kennis van zaken hebben. Maar veel goed draaiende zaken moeten sluiten omdat ze geen overnemer vinden. "We willen daar verandering in brengen," zegt Maarten Du Bois van sectorvereniging VISGRO. "Het is niet dat we dat verplicht willen stellen maar we willen wel al beginnen begin 2024 met een opleiding tot visspecialist."