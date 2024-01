"De zorgsector kampt met een groot personeelstekort, en dus willen we zeker voldoende opleidingstrajecten richting de zorg aanbieden", zegt Weyts. "Door te kiezen voor tien opleidingsplaatsen verspreid over Vlaanderen, willen we zoveel mogelijk kandidaten aanspreken."

Bij het Rode Kruis en het Vlaamse Kruis kunnen geïnteresseerden vandaag een opleiding eventhulpverlener volgen, maar het Vlaamse Kruis gaat die opleiding stopzetten. Dat is een probleem, zegt Weyts. "Want deze hulpverleners staan in voor de eerste hulp en aangepaste zorg aan bezoekers van grote evenementen - en daarnaast worden ze ook ingeschakeld bij rampen."