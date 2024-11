Lendelede heeft er een nieuwe ontmoetingsplek bij: De Huis Camer, gelegen op de site van de historische Hoeve Vercamer, is officieel geopend. Deze nieuwe invulling biedt verenigingen in de gemeente een prachtige ruimte in een groene omgeving. De investering van ruim 1,2 miljoen euro, mede mogelijk gemaakt door de provincie en Europese subsidies, zorgt voor een vernieuwd stukje Lendelede midden in het Patrijzenbos.