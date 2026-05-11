Peter De Baets (60) nieu­we frac­tie­lei­der nu TEAM 8670 ver­der­gaat als ANDERS.8670

Peter De Baets (© ANDERS.8670)

De politieke fractie TEAM 8670 in de gemeenteraad van Koksijde kiest voor een nieuwe naam. Voortaan gaan ze verder als ANDERS.8670, in navolging van de nationale vernieuwing waarbij OPEN VLD voortaan door het leven gaat als ANDERS. Tegelijk kreeg de fractie maandagavond ook een nieuwe voorzitter: Peter De Baets (60) neemt de rol van fractieleider over van Julie Paelinck, die tijdens de vorige gemeenteraad afscheid nam.

De gemeenteraadsfractie TEAM 8670 in Koksijde noemt voortaan ANDERS.8670. Met deze nieuwe naam sluit de lokale fractie aan bij de nationale vernieuwing waarbij OPEN VLD evolueert naar ANDERS. 

De toevoeging “8670” blijft bewust behouden als duidelijke verwijzing naar de gemeente en haar inwoners, verenigingen, ondernemers en lokale uitdagingen. 

Nieuwe fractieleider

Tegelijk legde Peter De Baets (60) maandagavond de eed af als nieuwe fractieleider binnen ANDERS.8670. Hij neemt de plaats in van Julie Paelinck, die tijdens de vorige gemeenteraad afscheid nam.

“Onder de nieuwe benaming ANDERS.8670 blijven we ijveren voor een open en liberale visie op onze gemeente, want de naamsverandering betekent geen breuk", klonk het bij fractieleider Peter De Baets. 

"Onze engagementen blijven dezelfde: kritisch waar nodig, constructief waar mogelijk, maar steeds met het belang van onze mooie gemeente voor ogen. ANDERS.8670 kijkt met vertrouwen naar de toekomst en blijft zich inzetten voor een moderne, leefbare en ondernemende gemeente."

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

