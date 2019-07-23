23°C
Nieu­we maat­re­ge­len na over­last in buurt van voet­bal­club in Kuur­ne: spe­ler­tjes en ouders geïn­ti­mi­deerd en achtervolgd

Burgemeester Francis Benoit van Kuurne neemt extra maatregelen nadat een jeugdwedstrijd van FC Eendracht Kuurne vorige week volledig uit de hand is gelopen.

Tijdens de U15-match tegen KSV Moorsele werden spelers en hun ouders geïntimideerd en zelfs tot aan hun auto achtervolgd. Een vijftiental jongeren, onder wie ook enkele ex-leden, zorgde voor de problemen op en naast het veld. 

“Het is onaanvaardbaar dat inwoners bang moeten zijn om te voetballen,” zegt burgemeester Benoit. De gemeente zal voortaan strengere identiteitscontroles uitvoeren, bestuurlijke maatregelen nemen tegen de jongeren en een meldpunt opzetten voor overlast. Benoit wil ook hun ouders aanspreken.

FC Eendracht zegt dat de ex-leden al sinds het begin van het seizoen niet meer welkom zijn, maar dat ze toch problemen blijven veroorzaken.

