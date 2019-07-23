“Het is onaanvaardbaar dat inwoners bang moeten zijn om te voetballen,” zegt burgemeester Benoit. De gemeente zal voortaan strengere identiteitscontroles uitvoeren, bestuurlijke maatregelen nemen tegen de jongeren en een meldpunt opzetten voor overlast. Benoit wil ook hun ouders aanspreken.

FC Eendracht zegt dat de ex-leden al sinds het begin van het seizoen niet meer welkom zijn, maar dat ze toch problemen blijven veroorzaken.