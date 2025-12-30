Vanavond begint fase 1 die zal lopen tot 6 maart. Er wordt enkel 's nachts gewerkt, dus de tunnel blijft overdag open. Hulpdiensten zullen altijd door de tunnel kunnen. Voor andere voertuigen is een omleiding voorzien.

Verkeer vanuit Doornik richting Brugge verlaat de E403 via de afrit Wevelgem, volgt de Kortrijkstraat richting Bissegem en rijdt via de oprit Bissegem naar de R8 richting knooppunt Kortrijk-West. Vanaf daar gaat het verkeer verder via de A19 tot aan het complex Moorsele waar opnieuw kan worden ingevoegd op de E403 richting Brugge. De oprit Wevelgem richting Brugge is tijdens de werken ook afgesloten.