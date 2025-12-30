© Agentschap Wegen en Verkeer
Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt vanaf vanavond de verlichting in de Wevelgemtunnel op de E403. Beide tunnelkokers krijgen energiezuinige ledverlichting, wat de zichtbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid moet verbeteren. De werken gebeuren uitsluitend ’s nachts en verlopen in twee fases. Tegen eind juni 2026 zouden ze afgerond zijn.
De tunnel bevindt zich onder de luchthaven Kortrijk-Wevelgem en is 460 meter lang. Elke rijrichting telt drie rijstroken. Volgens de huidige planning verlopen de werken in twee opeenvolgende fases. In de eerste fase wordt gewerkt aan de tunnelkoker richting Brugge, in de tweede fase aan de koker richting Doornik.
Omleiding
Vanavond begint fase 1 die zal lopen tot 6 maart. Er wordt enkel 's nachts gewerkt, dus de tunnel blijft overdag open. Hulpdiensten zullen altijd door de tunnel kunnen. Voor andere voertuigen is een omleiding voorzien.
Verkeer vanuit Doornik richting Brugge verlaat de E403 via de afrit Wevelgem, volgt de Kortrijkstraat richting Bissegem en rijdt via de oprit Bissegem naar de R8 richting knooppunt Kortrijk-West. Vanaf daar gaat het verkeer verder via de A19 tot aan het complex Moorsele waar opnieuw kan worden ingevoegd op de E403 richting Brugge. De oprit Wevelgem richting Brugge is tijdens de werken ook afgesloten.
