De investering kostte 4,75 miljoen euro. De heraanleg maakt deel uit van het grote Seine-Scheldeproject, dat de waterweg tussen Parijs en onze havens moderniseert, maar is ook bedoeld om bewoners en bezoekers opnieuw te laten genieten van de Leie.

De focus lag bewust op toegankelijkheid en een groene belevingszone. Samenkomen en genieten moeten er centraal staan. “Verenigingen zullen hier tijdens de betere zomermaanden activiteiten kunnen creëren door de specifieke zones die we daarvoor hebben aangelegd”, klinkt het bij eerste schepen Rik Soens.

Binnenkort worden de oevers ook nog natuurvriendelijk ingericht, zodat de plek helemaal kan uitgroeien tot een groene ontmoetingsplaats.