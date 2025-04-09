Leerlingen van het VTI werken aan een kunstinstallatie met kilometers aan kleeftape, die straks de blikvanger wordt in de grootste hal. Kunstenaar Sven Joncke wil met de installatie de grootte van de nieuwe kunsthal BRUSK tonen. Brent Dekempe, leerling VTI Brugge: “We hebben hier in totaal tien dagen voor gekregen en in die tijd moet het klaar zijn. Maar we zijn met een grote groep, dus dat moet wel in orde komen.”

In het weekend van 20 september vindt de grote opening plaats. Arbeiders werken tot die tijd de kunsthal af tot in de puntjes. Dit is hét prestigeproject van de stad dat met veel toeters en bellen gevierd zal worden. Kasper Verhelst, Welkom BRUSK: “Dit is de eerste fase waarin we zeggen: het gebouw is klaar en we willen het delen met de Bruggeling. Dit is de prélude, en in mei krijgen we dan de ouverture waarbij het gebouw volledig operationeel is.”