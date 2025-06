In een latere fase volgt er ook een woonproject met 28 woningen, inclusief parkeerplaatsen en aandacht voor waterbeheer. “Wat hier uniek is, is dat we niet inzetten op grote projectontwikkelaars, maar kleinschalige aannemers kansen geven”, zegt Wout Maddens van Leiedal. “Per drie à vier woningen laten we kleine spelers het project realiseren.”