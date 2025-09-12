De oude zaal voldeed niet meer aan de eisen en met de nieuwe hal krijgen zowel recreatieve als competitieturners voldoende ruimte. De nieuwe hal is 869 vierkante meter groot en heeft tien kleedkamers, douches, een vergaderruimte en energiezuinige voorzieningen zoals zonnepanelen en een warmtepomp.



De sporthal heeft vier miljoen euro gekost. Ook de omgeving rond de nieuwe sportzaal is aangelegd met een speelzone met kabelbaan, een netschommel en klimtoestellen.

