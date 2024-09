In Brugge is VIS in première gegaan, een film over onze visserij van beroepsorganisatie Visgro. Het is een sector die het hard te verduren krijgt, maar ondanks alles zetten ze volop in op innovatie en duurzaamheid, als voortrekker in Europa zelfs. De visserij is belangrijk voor de West-Vlaamse economie, en daar is het de film ook om te doen: consumenten aanzetten om vis te kopen van lokale vissers.