Zonnebeke en Wervik willen zich nog meer profileren als wijngemeente, ook op toeristisch vlak. Op hun grondgebied liggen zeven wijndomeinen, en die willen ze meer in de spotlights plaatsen, onder meer via een wijnfietsroute.
Er staan 7 infoborden langs de nieuwe fietsroute. Die is 62 kilometer lang en telt drie deellussen. Op de borden vind je informatie over de 6 wijndomeinen in Zonnebeke en het ene domein in Wervik. Deze zomer is er ook een fietszoektocht. Beide gemeenten willen deze toeristische troef verder uitspelen.
"Ik denk dat we vooral de wijndomeinen in ons gebied meer op de kaart zetten. Ik denk dat dat een heel grote meerwaarde kan zijn voor onze steden en gemeenten," zegt schepen Joachim Jonckheere van Zonnebeke. "Als we dit kunnen tonen denk ik dat we fier mogen zijn dat we dit kunnen doen."
"We zien ook dat er een grote interesse is over Vlaanderen, België, zelfs internationaal," duidt schepen Geert Bossuyt van Wervik. "Wat zijn die Belgische wijnen? Wat kun je doen op de domeinen? Wij hebben een uniek profiel, dichtbij het binnenland, maar toch in de Westhoek. En vlot te ontsluiten en vlot bereikbaar, mooi om te tonen. We weten dat er interesse is en daarom willen we er ook op inzetten."