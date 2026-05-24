Er staan 7 infoborden langs de nieuwe fietsroute. Die is 62 kilometer lang en telt drie deellussen. Op de borden vind je informatie over de 6 wijndomeinen in Zonnebeke en het ene domein in Wervik. Deze zomer is er ook een fietszoektocht. Beide gemeenten willen deze toeristische troef verder uitspelen.

"Ik denk dat we vooral de wijndomeinen in ons gebied meer op de kaart zetten. Ik denk dat dat een heel grote meerwaarde kan zijn voor onze steden en gemeenten," zegt schepen Joachim Jonckheere van Zonnebeke. "Als we dit kunnen tonen denk ik dat we fier mogen zijn dat we dit kunnen doen."

