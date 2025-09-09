20°C
Beernem

Nieu­we fiets­pa­den van 7 mil­joen fees­te­lijk inge­hul­digd in Beernem

In Beernem zijn de nieuwe fietspaden langs de Scherpestraat, Zuiddammestraat en Beernemstraat officieel geopend. Met een investering van 7 miljoen euro wil men fietsers veiliger en comfortabeler laten rijden.

“Beernem is een echte fietsgemeente, dus het is logisch dat we inzetten op veilige en comfortabele fietspaden”, zegt burgemeester Jos Sypré. “Het is belangrijk dat wagens en fietsers gescheiden zijn. Zo moedigen we meer mensen aan om de fiets te gebruiken.”

De nieuwe fietspaden zijn tweeënhalve kilometer lang en verbinden Oedelem met het centrum van Beernem. Tegelijk werden ook het rioleringssysteem en het wegdek vernieuwd, een project van lange adem. De bewoners zijn vooral blij met de verbetering van de veiligheid en het comfort. “De mensen zullen veel veiliger kunnen rijden. De baan is nu ook een plezier om op te fietsen”, klinkt het.

Laurens De Jaegher
Gianni Seeuws

