De brug maakt de oversteek van het Suikerpark naar de Kaaiplaats en verder naar het stadscentrum over de Vaartstraat een stuk korter en veiliger. Ook kunnen de fietsers en wandelaars nu terug over het sas rijden of wandelen. De slanke stalen brug heeft gebruiksvriendelijke, niet te steile hellingen en lijkt haast te zweven boven de weg en het kanaal.



De brug is 200 meter lang 4.56 meter hoog en 3 meter breed. Het is een constructie in staal en beton en draagt een kostenplaatje van 3,6 miljoen euro. Dat bedrag komt deels van de Vlaamse Overheid, de provincie West-Vlaanderen, het Veurnse Stadbestuur en enkele private partners.