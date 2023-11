In Lapscheure bij Damme starten grote werken in het verlengde van de A11-snelweg richting Maldegem en Antwerpen. De weg wordt al jaren druk gebruikt door vrachtwagens en toeristen en wordt nu omgebouwd tot een volwaardige extra snelweg van en naar de Oostkust. De voorbereidende werken beginnen nu, de echte aanleg start begin volgend jaar. Het einde van de werken is gepland in 2026.