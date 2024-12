De nieuwe dienstregeling kadert in de tweede fase van het Vervoersplan december 2023 - december 2026. Een plan dat elk jaar in december enkele kleine aanpassingen doorvoert om het treinverkeer te optimaliseren en onder meer te voldoen aan de noden van de reizigers en het personeel.

Rechtstreekse verbinding Knokke-Leuven

De IC-trein Knokke - Brussels Airport-Zaventem rijdt in het weekend verder tot aan Leuven. Het traject ziet er voortaan als volgt uit:

Knokke - Duinbergen - Heist - Brugge - Aalter - Gent-St.-Pieters - Brussel-Zuid - Brussel-Centraal - Brussel-Noord - Brussels Airport-Zaventem - Leuven.

L-trein van Zeebrugge-Strand tot Mechelen

De L-treinen van Zeebrugge-Strand tot Gent-St.-Pieters rijden in het weekend voortaan verder tot in Mechelen. De stops zijn in:

Zeebrugge-Strand - Lissewege - Brugge-Sint-Pieters - Brugge - Oostkamp - Beernem - Maria-Aalter - Bellem - Hansbeke - Landegem - Drongen - Gent-St.Pieters - Merelbeke - Melle - Kwatrecht - Wetteren - Schellebelle - Wichelen - Schoonaarde - Dendermonde - Buggenhout - Malderen - Londerzeel - Kapelle-op-den-Bos - Mechelen.

L-trein tussen Kortrijk en Mechelen

In het weekend rijdt deze trein voortaan van Kortrijk tot Gent-St.-Pieters. De verdere stops in Dendermonde en Mechelen worden afgeschaft. Vanaf Gent-St.-Pieters kun je voortaan de L-trein Zeebrugge-Strand tot Mechelen nemen (zie hierboven).

Even naar het buitenland?

Ook goed nieuws voor wie graag een bezoekje brengt aan onze Noorderburen, want vanaf 15 december is er een snellere verbinding tussen Brussel en Amsterdam. De Eurocity Direct brengt je via Brussel-Zuid, Antwerpen-Centraal, Rotterdam en Schiphol-Airport tot Amsterdam-Zuid. Voor deze trein dien je een EuroCity Direct-Ticket te kopen.

Ook voor wie naar Parijs wilt, is er goed nieuws. Er is een nieuwe treinverbinding tussen Brussel-Zuid en Paris-Nord.

Meer info en nieuwe dienstregelingen buiten West-Vlaanderen vind je op de website van NMBS.