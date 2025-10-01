Tijdens de controles op patsergedrag werden drie personen betrapt met kleine hoeveelheden drugs en één persoon droeg een verboden wapen. Een bestuurder verloor zijn rijbewijs voor 15 dagen na gevaarlijk rijgedrag. Ook één persoon bleek een alcoholverbod te overtreden.

Burgemeester Kris Declercq benadrukt dat de acties zullen worden voortgezet. “Wie zijn rijbewijs of e-step niet kwijt wil spelen, houdt best rekening met de verkeersregels en de veiligheid van anderen,” zegt hij.