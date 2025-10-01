Nieuwe controles rond station Roeselare: e‑step, verboden wapens en rijbewijs in beslag genomen
Illustratiefoto
De politiezone RIHO hield opnieuw een gerichte controleactie in het centrum en de stationsomgeving van Roeselare. De focus lag op zogenoemd patsergedrag in het verkeer en op verkeersonveilig gedrag van e-steppers.
Vier e-steppers werden betrapt op het vervoeren van een passagier. Eén van hen raakte zijn e-step kwijt. De politie kondigt aan dat de controles op e-steps in de komende weken nog worden opgevoerd.
Drugs en wapens
Tijdens de controles op patsergedrag werden drie personen betrapt met kleine hoeveelheden drugs en één persoon droeg een verboden wapen. Een bestuurder verloor zijn rijbewijs voor 15 dagen na gevaarlijk rijgedrag. Ook één persoon bleek een alcoholverbod te overtreden.
Burgemeester Kris Declercq benadrukt dat de acties zullen worden voortgezet. “Wie zijn rijbewijs of e-step niet kwijt wil spelen, houdt best rekening met de verkeersregels en de veiligheid van anderen,” zegt hij.