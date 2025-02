In de aflevering van Squid Game op de draaimolen hoor je op de achtergrond het Zuid-Koreaanse kinderliedje 'Round and Round'. Intussen is het een hit op TikTok. Een uitgelezen kans om er ook een carnavalsschijf van te maken, dachten Pieterjan Beheydt uit Otegem en Jens Declerck uit Meulebeke, die samen het kinderpopduo BlitZ vormen.

"Dit is zó aanstekelijk, we moesten hier iets mee doen,” vertelt Pieterjan. “We schreven een speelse Vlaamse vertaling en nog geen paar dagen later stonden we al in de studio.”