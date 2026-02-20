13°C
Aanmelden
Nieuws
Bredene

Nieu­we bur­ge­mees­ter in Bre­de­ne zorgt ook voor ande­re verschuivingen

Wissel schepencollege Bredene 1

Steven Buyse (Vooruit) wordt de nieuwe schepen in Bredene, Sandy Dobbelaere van Vooruit is vanaf morgen gemeenteraadsvoorzitter. De verschuivingen zijn een gevolg van het vertrek van Steve Vandenberghe, waarbij Kelly Spillier nu de nieuwe burgemeester is.

Met Steven Buyse haalt het schepencollege een vertrouwd gezicht binnen. Hij was eerder al voorzitter van de gemeenteraad en is ook uitbater van café Hippo 12 in Bredene. Binnen de partij klinkt het dat hij inzet op “concrete resultaten en zichtbare verbeteringen” voor de gemeente.

Ook nieuwe gemeenteraadsvoorzitter

Sandy Dobbelaere neemt voortaan de hamer in handen als voorzitter van de gemeenteraad en OCMW-raad. Ze is al jaren actief binnen Vooruit en werkt als leerkracht aan het Ensorinstituut in Oostende. Volgens de meerderheid combineert ze dossierkennis met een “warme en toegankelijke aanpak”.

De redactie

Meest gelezen

Schietpartij De Panne 1
Nieuws
Update

Man (79) vuurt enkele schoten af op deur van woning in De Panne: één persoon overleden
Ongeval kuurne
Nieuws
Update

Fietsster (16) sterft onder vrachtwagen in Kuurne: 'Chauffeur test negatief op alcohol & drugs'
73c4fecb 748a 40a0 84a9 f2d2d617a296
Nieuws

Auto rijdt toch uit wachtrij net wanneer bijzonder transport passeert: bestuurder gewond naar ziekenhuis

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden