Steven Buyse (Vooruit) wordt de nieuwe schepen in Bredene, Sandy Dobbelaere van Vooruit is vanaf morgen gemeenteraadsvoorzitter. De verschuivingen zijn een gevolg van het vertrek van Steve Vandenberghe, waarbij Kelly Spillier nu de nieuwe burgemeester is.
Met Steven Buyse haalt het schepencollege een vertrouwd gezicht binnen. Hij was eerder al voorzitter van de gemeenteraad en is ook uitbater van café Hippo 12 in Bredene. Binnen de partij klinkt het dat hij inzet op “concrete resultaten en zichtbare verbeteringen” voor de gemeente.
Ook nieuwe gemeenteraadsvoorzitter
Sandy Dobbelaere neemt voortaan de hamer in handen als voorzitter van de gemeenteraad en OCMW-raad. Ze is al jaren actief binnen Vooruit en werkt als leerkracht aan het Ensorinstituut in Oostende. Volgens de meerderheid combineert ze dossierkennis met een “warme en toegankelijke aanpak”.