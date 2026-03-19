15°C
Aanmelden
Nieuws
Bredene

Nieu­we infob­or­den aan naakt­strand: geen natu­ris­me in de dui­nen en meer con­tro­le op zedenschennis

Naaktstrand

Aan het naaktstrand in Bredene worden nieuwe infoborden geplaatst. Al 25 jaar is het Bredense naaktstrand de enige buitenplaats om in ons land reglementair aan naturisme te doen. Maar volgens Bredene moeten de puntjes op de i worden gezet.

Op de borden staat een gedragscode. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk aangegeven dat naturisme enkel kan op het strand en niet in de duinen, die een verboden natuurgebied vormen. Gluren en fotograferen mogen niet, en seksuele handelingen ook niet. Er zijn de jongste jaren geregeld mensen betrapt die het naakstrand en vooral de duinen gebruikten als een plaats voor seksuele contacten. Vorig jaar nog maakte de politie 48 PV's voor zedenschennis op en Bredene duldt dat niet langer. Kelly Spillier, burgemeester Bredene: “Iedereen is nu gewaarschuwd. Het is duidelijk gecommuniceerd. Als het rood is, stop je ook en weet je dat je niet verder mag rijden.”

Naakstrandfeest

Het Bredense gemeentebestuur blijft, ondanks alles, na een kwarteeuw het naaktstrand door dik en dun verdedigen. Eind juni is er zelfs een naaktstrandfeest. Bredene viert dan een kwarteeuw naturisme met een naakte comedyshow op het strand.

Stefaan Kerger

stefaan.kerger@focus-wtv.be

Meest gelezen

Vermiste vrouw kortrijk
Nieuws

Lichaam van vermiste vrouw (35) gevonden in het water in de Leie: 'Geen tekenen van geweld'
Militaire basis Lombardsijde
Nieuws

Kazerne Lombardsijde wordt één van de grootste militaire kwartieren in West-Vlaanderen
ongeval zandvoorde
Nieuws
Update

Man (22) uit Ieper overleden bij zwaar ongeval in Zandvoorde, vrouw (28) raakt lichtgewond

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden