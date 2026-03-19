Op de borden staat een gedragscode. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk aangegeven dat naturisme enkel kan op het strand en niet in de duinen, die een verboden natuurgebied vormen. Gluren en fotograferen mogen niet, en seksuele handelingen ook niet. Er zijn de jongste jaren geregeld mensen betrapt die het naakstrand en vooral de duinen gebruikten als een plaats voor seksuele contacten. Vorig jaar nog maakte de politie 48 PV's voor zedenschennis op en Bredene duldt dat niet langer. Kelly Spillier, burgemeester Bredene: “Iedereen is nu gewaarschuwd. Het is duidelijk gecommuniceerd. Als het rood is, stop je ook en weet je dat je niet verder mag rijden.”

Naakstrandfeest

Het Bredense gemeentebestuur blijft, ondanks alles, na een kwarteeuw het naaktstrand door dik en dun verdedigen. Eind juni is er zelfs een naaktstrandfeest. Bredene viert dan een kwarteeuw naturisme met een naakte comedyshow op het strand.