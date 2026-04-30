16°C
Aanmelden
Nieuws
Koekelare

Koe­ke­la­re opent nieu­we Bol­hoed­straat, maar aard­gas­lei­ding ligt daar niet meer

Woonproject Koekelare 02

In Koekelare is de nieuwe Bolhoedenstraat officieel geopend. Met de aanleg van de nieuwe straat en riolering is een nieuwe woonzone langs de Hovaerestraat klaar voor ontwikkeling. In totaal komen er 47 woningen.

Het project is een samenwerking tussen de gemeente Koekelare en projectontwikkelaar Hyboma. De werken startten in maart vorig jaar. Opvallend is dat in de nieuwe wijk geen aardgas meer werd voorzien.

Naast woningen kwam er ook een nieuwe parkzone van 1,65 hectare met speelplein, petanquebaan en een vaste barbecueplaats voor buurtbewoners. In het gemeentelijke deel komen 15 bouwloten voor vrijstaande woningen. Hyboma bouwt daarnaast nog 32 koopwoningen. De eerste bouwwerken zijn al gestart.

De verkoop van de gemeentelijke bouwgronden start op 8 mei.

De redactie

Meest gelezen

IMG 6978
Nieuws
Update

Auto zinkt in kanaal in Ooigem: bestuurster overleden
Onduidelijk overlijden Oostende
Nieuws
Update

Tramverkeer Oostende tijdelijk onderbroken na overlijden 63-jarige man in Koningsstraat
Ico visuals 1
Nieuws

Bouw gestart van 45 meter hoge parkeertoren voor 10.000 wagens in Zeebrugge

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden