Het project is een samenwerking tussen de gemeente Koekelare en projectontwikkelaar Hyboma. De werken startten in maart vorig jaar. Opvallend is dat in de nieuwe wijk geen aardgas meer werd voorzien.

Naast woningen kwam er ook een nieuwe parkzone van 1,65 hectare met speelplein, petanquebaan en een vaste barbecueplaats voor buurtbewoners. In het gemeentelijke deel komen 15 bouwloten voor vrijstaande woningen. Hyboma bouwt daarnaast nog 32 koopwoningen. De eerste bouwwerken zijn al gestart.

De verkoop van de gemeentelijke bouwgronden start op 8 mei.