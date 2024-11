De nieuwe piste, die deel uitmaakt van de volledige vernieuwing van het sportpark, heeft een investering van 650.000 euro gevergd. Volgens schepen van Sport Tine Gobert was de renovatie broodnodig. “De piste dateerde van 1964 en was één keer gerenoveerd in 1996. Na 30 jaar was ze echt aan vernieuwing toe,” zegt Gobert. Van de totale kosten werd 21% gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, goed voor 133.000 euro. De rest werd gefinancierd door de gemeente Knokke-Heist.