De schepen van dierenwelzijn, die vroeger voorzitter was van het Blauwe Kruis, wil dat Oostende een voortrekkersrol speelt in dierenwelzijn. Fabrice Goffin, schepen van dierenwelzijn Oostende: “Dit wordt een centrum voor dierenwelzijn. Omdat we hier veel meer gaan doen dan in een traditioneel dierenasiel. Hier gaan we mensen begeleiden. Hier worden lessen gegeven, maar ook mensen met vragen over dierenwelzijn of hun huisdieren kunnen hier terecht voor advies.”

Modern

Het Blauwe Kruis, met meer dan 100 vrijwilligers, zal diensten verlenen aan Oostende, Oudenburg, Gistel en Bredene. Die moeten jaarlijks 1 euro per inwoner betalen. Maar het is dan ook een van de modernste asielen van ons land. Er werken verzorgers, dierenartsen en gedragstherapeuten. Alle dieren kregen een nieuw onderkomen. William Springuel, Centrum voor dierenwelzijn Blauwe Kruis: “De kattenverblijven zijn 100 procent operationeel. Daar verblijven nu 60 katten. De hondenkennels zijn voor 80 procent afgewerkt. We hebben nu een bezetting van ongeveer 25 honden.”

Binnen enkele weken moeten ook de losloopweides van zo'n 120 vierkante meter klaar zijn. In de lente van volgend jaar is er een opendeurdag.