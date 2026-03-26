Nieuw Wel­zijns­ont­haal in Kort­rijk­se recht­bank helpt men­sen met juri­di­sche en soci­a­le vragen

Wie met juridische of persoonlijke problemen zit, kan voortaan terecht in het nieuwe Welzijnsonthaal in de rechtbank van Kortrijk. Daar geven een advocaat en een hulpverlener van het CAW gratis en vertrouwelijk advies. Het initiatief blijkt meteen aan te slaan.

In het gerechtsgebouw in de Beheerstraat in Kortrijk is een Welzijnsonthaal opgestart. Elke dinsdag- en donderdagvoormiddag kunnen mensen er zonder afspraak binnenlopen met vragen over juridische of sociale problemen. Het onthaal is een samenwerking tussen de balie West-Vlaanderen en CAW Zuid-West-Vlaanderen. Een advocaat en een maatschappelijk werker zitten samen klaar om bezoekers op weg te helpen.

"Mensen moeten hier buiten gaan met een duidelijk beeld van wat ze moeten doen en hoe hun probleem aangepakt kan worden.”

Nele Galloo, advocaat

“Het is niet de bedoeling dat wij hier een volledig dossier oplossen, maar wel dat mensen buiten gaan met een duidelijk beeld van wat ze moeten doen en hoe hun probleem aangepakt kan worden”, zegt advocaat Nele Galloo.

Drempel verlagen

Volgens de initiatiefnemers gaat het vaak om mensen met meerdere problemen tegelijk. “Als je met mensen in gesprek gaat, merk je dat er vaak meer speelt dan alleen een juridische kwestie”, legt Alain Vanryckeghem van de balie West-Vlaanderen uit. “Het gaat ook over financiële zorgen, relatieproblemen of verslaving. Tegelijk is er vaak schroom om dat te vertellen en weten mensen niet waar ze terechtkunnen.”

Het Welzijnsonthaal wil die drempel verlagen en mensen gericht doorverwijzen. “Soms geven we heel praktische tips, zoals nagaan of iemand een rechtsbijstandsverzekering heeft,” zegt maatschappelijk werker Patrick Bourgeois.

Sterke start

De eerste weken tonen meteen dat er nood is aan het initiatief. “Op twee uur tijd zien we gemiddeld zo’n zes mensen. Dat lijkt weinig, maar het zijn vaak complexe dossiers die tijd vragen”, zegt Sarah Jacques van CAW Zuid-West-Vlaanderen. “We merken ook dat we regelmatig vervolgafspraken moeten maken. Het is zelden dat een project zo sterk start.”

In totaal engageren 45 advocaten zich voor het onthaal, samen met vier medewerkers van het CAW. Het Welzijnsonthaal in Kortrijk is het vierde in West-Vlaanderen, en het eerste in het zuiden van de provincie.

Welzijnsonthaal Kortrijk 1
Rechtbank Kortrijk Welzijnsonthaal

