Nieuw sport- en zwembadcomplex LAGO Bredene Grasduinen opent eind april de deuren
In Bredene opent op woensdag 29 april het nieuwe sport- en zwembadcomplex LAGO Bredene Grasduinen officieel de deuren. Vanaf 13 uur is het volledige domein toegankelijk voor het publiek. De opening komt er na eerdere vertraging door technische werken.
Het complex bestaat uit een sportbad met acht banen en een recreatief gedeelte met onder meer glijbanen, een wildwaterbaan en verschillende binnen- en buitenbaden. Daarnaast zijn er ook een fitnessruimte, een horecazaak en speelzones op de site.
Vertraging
De opening komt later dan oorspronkelijk gepland. Dat had te maken met technische werken voor de verwarming van het zwembad. Het zwembad zal verwarmd worden met aardwarmte, waarvoor meer dan een kilometer diep geboord moest worden. Die werken hebben voor vertraging gezorgd.
