Nieuw sport- en zwem­bad­com­plex LAGO Bre­de­ne Gras­dui­nen opent eind april de deuren

In Bredene opent op woensdag 29 april het nieuwe sport- en zwembadcomplex LAGO Bredene Grasduinen officieel de deuren. Vanaf 13 uur is het volledige domein toegankelijk voor het publiek. De opening komt er na eerdere vertraging door technische werken. 

Het nieuwe sport- en zwembadcomplex LAGO Bredene Grasduinen opent op woensdag 29 april om 13 uur voor het grote publiek. Daarmee krijgt Bredene opnieuw een zwembad, nadat het oude bad enkele weken geleden de deuren sloot.

Het complex bestaat uit een sportbad met acht banen en een recreatief gedeelte met onder meer glijbanen, een wildwaterbaan en verschillende binnen- en buitenbaden. Daarnaast zijn er ook een fitnessruimte, een horecazaak en speelzones op de site. 

Vertraging

De opening komt later dan oorspronkelijk gepland. Dat had te maken met technische werken voor de verwarming van het zwembad. Het zwembad zal verwarmd worden met aardwarmte, waarvoor meer dan een kilometer diep geboord moest worden. Die werken hebben voor vertraging gezorgd.

Met de opening op 29 april is het nieuwe complex voor het eerst toegankelijk voor bezoekers.

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Meest gelezen

Opruim- en afbraakwerken gestart na verwoestende huisbrand in Eernegem
Nieuws
Update

Huis in Eer­ne­gem onbe­woon­baar na zwa­re brand: opruim- en afbraakwerken gestart
Zware brand in Chinees restaurant 'China Garden' in Veurne: "Hou ramen en deuren gesloten"
Nieuws
Update

Zware brand in Chinees restaurant in Veurne is onder controle
"Thor lag roerloos in een plas bloed": verdriet, woede en onbegrip in Geluwe na plotse dood van twee honden uit dezelfde buurt
Nieuws

"Thor lag roerloos in een plas bloed": verdriet, woede en onbegrip in Geluwe na plotse dood van twee honden uit dezelfde buurt

Lees ook

Zwakke weggebruiker komt om het leven bij ongeval in Ichtegem

Vrouw (75) komt om het leven bij ongeval met vrachtwagen in Ichtegem: "Ze was net haar inkopen aan het inladen"
Kustredders 02

Kustredders waarschuwen voor zelfgegraven putten op strand: "Als die instort, kan je bedolven raken"
Nieuw leven voor 15de eeuws Stadhuis van Damme
Update

Stadhuis in Damme krijgt grondige restauratie
Crypte

Zonnebeke krijgt erfgoedpremie van bijna 120.000 euro voor unieke Heldencrypte
Eén landbouwer op vijf heeft financiële moeilijkheden: "In alle sectoren mag niet onder de kosten verkocht worden, behalve in de landbouw"
Update

Eén landbouwer op vijf heeft financiële moeilijkheden: "In alle sectoren mag niet onder de kosten verkocht worden, behalve in de landbouw"
201 BB REST Offside

Na het succes van Van Aert: Sven Vanthourenhout en Sandrine Tas in Offside over succes en teleurstelling
