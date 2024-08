Brugge heeft een nieuw souvenir. De Brugse Fourchette. De stad was al langer op zoek naar een origineel en bruikbaar cadeau dat niet te veel weegt, niet te groot is en ook duurzaam is. De stad schreef hiervoor een wedstrijd uit via Handmade in Brugge. Zowel de professionele jury als de publieksjury koos voor de vorkjes in een mooie verpakking.