Het zogenaamde kaartershuisje in het Koning Albert I-park achter het stadhuis is verouderd. Via de selectieprocedure Oproep Winvorm ging de stad op zoek naar een ontwerper. Uiteindelijk werd ontwerpbureau Lauka aangesteld.

Het kaartershuisje wordt vervangen door een nieuw paviljoen dat beter aansluit bij de noden van de gebruikers. Daarnaast zal ook het park heringericht worden.

Het ontwerp is nu definitief. Blankenberge hoopt om nog dit jaar te starten met de werken.