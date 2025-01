Tijdens de bouwwerken deed de vroegere personeelsingang tijdelijk dienst als hoofdingang. Vanaf vandaag wordt de nieuwe hoofdingang in gebruik genomen. Via de trap, de lift of rechtstreeks via de ondergrondse parking bereik je het ziekenhuis.

“Elke patiënt die in het ziekenhuis aankomt, meldt zich in de inkomhal eerst aan via een van de kiosken”, vertelt Sien Huyghe, diensthoofd Onthaal en Opname. “Afhankelijk van de situatie passeren ze nog via de inschrijvingsbalie of krijgen ze meteen een sticker waarmee ze zich naar hun afspraak kunnen."