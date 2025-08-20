24°C
Blankenberge

Nieuw licht­ba­ken geplaatst op nieu­we strek­dam Blankenberge

Op de nieuwe strekdam in Bankenberge is het nieuwe lichtbaken geplaatst. Het heeft een opvallende groene kleur, is ruim 12 meter hoog en weegt 12 en een halve ton.

Ook het seinlicht is groen. De kabels moeten wel nog worden aangesloten. Tot dan blijft het tijdelijke baken actief. De nieuwe strekdam moet voor minder verzanding zorgen en zal begin volgend jaar helemaal klaar zijn.

Jeroen Sap

Jeroen Sap

