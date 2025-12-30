2°C
Nieuw in onze pro­vin­cie: zeven­de jaar weten­schap­pe­lij­ke vorming

Zevende jaar wetenschappen

Sint-Jozef Humaniora in Brugge start in het schooljaar 2026-2027 met een zevende jaar Bijzondere Wetenschappelijke Vorming. Het gaat om een voorbereidend jaar op universitaire en academische studies en dat is uniek binnen het vrij onderwijs in West-Vlaanderen.

Het nieuwe zevende jaar richt zich op leerlingen die zich extra willen verdiepen in wetenschappen voor ze de stap naar het hoger onderwijs zetten. “Met dit voorbereidingsjaar willen we leerlingen sterker wapenen voor veeleisende wetenschappelijke opleidingen,” klinkt het bij de school.

Volgens Sint-Jozef Humaniora speelt het aanbod in op een duidelijke vraag. “We merken dat sommige jongeren nood hebben aan extra verdieping en studievaardigheden om hun slaagkansen in het hoger onderwijs te vergroten.”

Het zevende jaar is het eerste in zijn soort binnen het katholieke onderwijsnet in West-Vlaanderen. De school start de nieuwe richting vanaf volgend schooljaar.

De redactie

