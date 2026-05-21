Onderzoekers hebben een nieuwe vissoort ontdekt voor het Belgische deel van de Noordzee: de ringnekslijmvis. Dat melden Natuurpunt en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).
De ringnekslijmvis is vorig jaar gezien op het onderzoeksschip Simon Stevin tijdens een campagne van het VLIZ gericht op onderhoud aan het sensornetwerk op zee. De sensoren worden op de zeebodem geplaatst in speciaal daarvoor ontworpen frames.
Als zo'n frame na vier tot zes maanden wordt opgehaald, is het rijkelijk begroeid met zeepokken, mosselen en hydroïdpoliepen. In de spleten en holtes worden krabben en vissen zoals de gehoornde slijmvis, botervis en congeraal aangetroffen.
Visje van vijf centimeter
Op een frame dat opgehaald werd bij het wrak Garden City, zo'n 46 kilometer uit de kust, zat een slijmvisje van vijf centimeter lang. Het diertje had duidelijk zichtbare hoorntjes op de kop, maar de tekening op zijn kop en flanken kwam niet overeen met de gehoornde slijmvis.
Het ging om een ringnekslijmvis: een nieuwe soort voor België. Bijna gelijktijdig werd de soort voor het eerst in Nederland vastgesteld tijdens een wrakduik zo'n 20 kilometer uit de kust van Callantsoog.
Aangetrokken door windturbines en scheepswrakken?
Vissen vertonen net als andere mariene soorten een noordwaarste verschuiving. Het opwarmende zeewater, een gevolg van de klilmaatverandering, creëert gunstigere omstandigheden voor warmteminnende soorten.
Mogelijk vormt de toenemend artificiële infrastructuur (scheepswrakken, windmolens en andere offshore infrastructuur) een geschikt surrogaat voor natuurlijk hard substraat. Voor soorten die daarvan afhankelijk zijn, vormt de Noordzee met haar zandbanken een barrière.
Wat is een ringnekslijmvis?
De ringnekslijmvis is gebonden aan hard substraat in ondiep water. In zo'n biotoop in de westelijke en centrale Middellandse Zee komt de soort voor. In Europa leeft het diertje langs de Atlantische kusten van Portugal, Spanje en Frankrijk. Sinds 2007 wordt het visje waargenomen in het Verenigd Koninkrijk.