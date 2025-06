De opening gebeurde in aanwezigheid van Vlaams minister van Jeugd en Toerisme Melissa Depraetere. "Het is enorm belangrijk dat we blijven investeren in betaalbare vakanties voor jongeren. Zo kunnen ze genieten van een zorgeloze vakantie, ook hier aan de kust," aldus Depraetere.

Het hostel biedt moderne, toegankelijke kamers met plaats voor 2, 4 of 6 personen. "Goede, betaalbare locaties vinden is niet evident, maar deze plek biedt alles wat we zochten: dichtbij het strand en in een charmante omgeving," zegt Paul Biliet, directeur van Hi Flanders.