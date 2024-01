Nieuw gezicht op Focus & WTV: Jens Lemant wordt nieuwsanker

Bart Coopman, chef nieuws Focus en WTV: “Zijn stem ken je al, en ik ben er zeker van dat Jens binnen de kortste keren ook als schermgezicht vertrouwd zal overkomen bij de 300.000 kijkers die elke dag op Focus en WTV afstemmen. Jens heeft het afgelopen jaar bewezen dat hij zeker zorgt voor een versterking van onze redactie.



Bij live-interventies in het nieuws hebben we al gezien wat hij in z’n mars heeft. We twijfelen er geen seconde aan dat hij dat even vlot zal doen van uit onze nieuwsstudio. Samen met Karl, Ann-Sofie, Tijs en Kjenta wordt Jens zo een vast gezicht voor West-Vlaams nieuws.”