Toen in 2021 de site van de Carrefour in de Marktstraat leeg kwam te staan, leek dit een opportuniteit om de gemeentelijke diensten samen te krijgen met de OCMW diensten. De leegstaande Carrefour grenst aan de gronden van het Sociaal Huis. Maar in afwachting werd daar een park aangelegd, met doorgang naar de gemeentelijke basisschool. En dat wordt door de inwoners geapprecieerd, en dus wil de gemeente dat zo houden.

Het oude gemeentehuis is te klein, dus moet er hoe dan ook een nieuw administratief centrum komen. Op 24 juni stelt Moorslede de plannen voor, maar het is nu al duidelijk dat voor de site Grimmertinge is gekozen.