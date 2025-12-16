Nieuw dorpshuis in Ichtegem opent de deuren: ontmoetingsplek en dienstverlening onder één dak
In het centrum van Ichtegem is het nieuwe dorpshuis officieel geopend. Het multifunctionele gebouw moet het kloppend hart van de gemeente worden. Onder één dak vinden inwoners voortaan de sociale dienst, het Huis van het Kind, de bibliotheek, de sociale kruidenier, het lokaal dienstencentrum en een loket burgerzaken.
Burgemeester Lieven Cobbaert benadrukt het belang van het dorpshuis: “Dit is de plek waar inwoners terechtkunnen voor sociale ondersteuning, informatie en activiteiten. In het lokaal dienstencentrum kan iedereen ’s middags een maaltijd nuttigen of deelnemen aan diverse activiteiten, zoals digitale workshops of projecten vanuit onze sociale dienst.”
Schepen van Sociaal Huis Tina Ledaine wijst erop dat het dorpshuis ook een actieve rol speelt in het verminderen van eenzaamheid. “Mensen vereenzamen, blijven langer thuis en mantelzorgers nemen een steeds grotere rol op zich. Onze medewerkers gaan actief naar inwoners toe om hen te ondersteunen en sociaal te betrekken.”
Op zondag 4 januari kunnen inwoners het dorpshuis bezoeken tijdens een nieuwjaarsdrink. Tegelijk wordt het feestjaar “1000 jaar Ichtegem” afgetrapt.