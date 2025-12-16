Schepen van Sociaal Huis Tina Ledaine wijst erop dat het dorpshuis ook een actieve rol speelt in het verminderen van eenzaamheid. “Mensen vereenzamen, blijven langer thuis en mantelzorgers nemen een steeds grotere rol op zich. Onze medewerkers gaan actief naar inwoners toe om hen te ondersteunen en sociaal te betrekken.”

Op zondag 4 januari kunnen inwoners het dorpshuis bezoeken tijdens een nieuwjaarsdrink. Tegelijk wordt het feestjaar “1000 jaar Ichtegem” afgetrapt.