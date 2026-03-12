Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts heeft het nieuwe dierenasiel in Knokke-Heist officieel geopend. Het complex biedt plaats aan 40 honden en 66 katten, een flinke uitbreiding tegenover het oude asiel.

Het gebouw telt meer dan 2.000 vierkante meter en is ontworpen met aandacht voor rust en comfort voor de dieren, onder meer met loopweides, veel natuurlijk licht en geluidsdempende maatregelen.

