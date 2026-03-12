16°C
Aanmelden
Nieuws
Knokke-Heist

Nieuw dierenasiel opent zijn deuren in Knokke-Heist

Knokke-Heist heeft een nieuw dierenasiel geopend aan de Sluisstraat. Het gebouw biedt plaats aan meer honden en katten en moet het dierenwelzijn in de regio versterken.

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts heeft het nieuwe dierenasiel in Knokke-Heist officieel geopend. Het complex biedt plaats aan 40 honden en 66 katten, een flinke uitbreiding tegenover het oude asiel.

Het gebouw telt meer dan 2.000 vierkante meter en is ontworpen met aandacht voor rust en comfort voor de dieren, onder meer met loopweides, veel natuurlijk licht en geluidsdempende maatregelen.

"Met dit nieuwe dierenasiel geven we dierenwelzijn in onze gemeente een sterke en toekomstgerichte plaats.”

Cathy Coudyser, burgemeester van Knokke-Heist

De gemeente investeerde 4,3 miljoen euro in het project. Burgemeester Cathy Coudyser noemt het “een investering in zorg en respect voor dieren”.

Ook Weyts benadrukt het belang van het asiel: “Dierenasielen doen fantastisch werk voor verwaarloosde en mishandelde dieren.”

Het ontwerp is van BURO C architecten, de bouw werd uitgevoerd door Van Tornhaut.

Asiel knokke heist 02
Asiel knokke heist 01
Asiel knokke heist 09
Asiel knokke heist 08
Asiel knokke heist 07
Asiel knokke heist 06
Asiel knokke heist 05
Asiel knokke heist 04
Asiel knokke heist 03
De redactie

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden