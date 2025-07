Ervinck kiest voor beeldend werk van kunstenaars waar hij een grote affiniteit mee heeft. Zoals Caspar Berger die een moderne versie presenteert van het Lam Gods of de kleurrijke sculpturen van Folkert De Jong. Nick Ervinck, kunstenaar & curator Sculptural II: “Ik denk dat er heel diverse werken zijn. Van werken die heel technisch gemaakt zijn tot werken die bric-à-brac zijn. Ik denk dat dat ook leuk is. De ene zal dit interessant vinden en de ander dat. Dit is zeker een tentoonstelling die bepaalde discussies zal uitlokken over wat kunst nu is. Het is interessant om die dialoog te openen.”

De expo is gratis en loopt tot eind augustus. Ze is elke dag open, behalve op maandag.