Nep­ge­weer in Sport­park Kuur­ne: man gear­res­teerd na bedrei­ging van kinderen

In Kuurne heeft een man van 28 zondagnamiddag een groepje kinderen in het Sportpark met een alarmpistool bedreigd en een tiental schoten gelost. Het gaat om een nepgeweer, maar het incident heeft toch een diepe indruk nagelaten.

Een voorbijganger heeft de man kunnen overmeesteren en de politie kwam snel ter plaatse. De man heeft wellicht psychische problemen. Hij is ondertussen gearresteerd en zit in de gevangenis. De burgemeester zal in de toekomst camera's laten installeren, want het is niet de eerste keer dat er in het Sportpark sprake is van overlast.

“Dat is nu natuurlijk een alleenstaand feit, maar wij zullen er als gemeente alles aan moeten doen zodat de mensen geen schrik hebben en verder hier naar het sportpark willen komen”, zegt burgemeester Francis Benoit.

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Siel Vandorpe

