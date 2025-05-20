Neerslagtekort, vooral aan de kust
Er is een groot neerslagtekort in Vlaanderen, vooral aan de kust zoals in De Panne staat het water in kanalen en waterlopen laag.
In West-Vlaanderen gaat het om een neerslagtekort van 280 liter regen per vierkante meter. In de rest van Vlaanderen is het tekort iets minder, zo'n 250 liter per vierkante meter. Dat komt door de aanhoudende droogte en vooral weinig neerslag in de maanden juni en juli. Dat zorgt ervoor dat onder meer bomen nu al hun bladeren verliezen.
Kjenta Vangampelaere