27°C
Aanmelden
Nieuws
West-Vlaanderen

Neer­slag­te­kort, voor­al aan de kust

Bladeren

Er is een groot neerslagtekort in Vlaanderen, vooral aan de kust zoals in De Panne staat het water in kanalen en waterlopen laag.

In West-Vlaanderen gaat het om een neerslagtekort van 280 liter regen per vierkante meter. In de rest van Vlaanderen is het tekort iets minder, zo'n 250 liter per vierkante meter. Dat komt door de aanhoudende droogte en vooral weinig neerslag in de maanden juni en juli. Dat zorgt ervoor dat onder meer bomen nu al hun bladeren verliezen.

Kjenta Vangampelaere

kjenta.vangampelaere@focus-wtv.be

Kjenta Vangampelaere
Droogte

Meest gelezen

Wzc
Nieuws

Medewerker WZC steelt medicatie en verkoopt die door
Verbod zwemkledij
Nieuws

Twee vrouwen in bikini verwonden agenten en zullen voor rechter moeten verschijnen
Vechtpartij Waregem
Nieuws

Zwaargewonde bij massale vechtpartij in Waregem

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Droogteoverleg

Droogteoverleg: oppompverbod op alle onbevaarbare waterlopen
Droogte2

Landbouwers hopen dat oppompverbod niet strenger wordt, anders wordt het "dramatisch"
Natuur regen bos

Minder risico op brand door regen, maar "nog altijd waakzaam blijven"
regenmeter

Regen na lange droogte: Facebookgroep van Wervikse landbouwer weer volop actief
Irrigatie ardo

Landbouwbedrijven rond Ardooie profiteren tijdens droogte mee van waterbekken van diepvriesgroentenbedrijf Ardo
Bufferbekken langemark

Langemark-Poelkapelle voert eigen oppompverbod in na vissterfte in bufferbekken
Aanmelden