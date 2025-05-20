In West-Vlaanderen gaat het om een neerslagtekort van 280 liter regen per vierkante meter. In de rest van Vlaanderen is het tekort iets minder, zo'n 250 liter per vierkante meter. Dat komt door de aanhoudende droogte en vooral weinig neerslag in de maanden juni en juli. Dat zorgt ervoor dat onder meer bomen nu al hun bladeren verliezen.