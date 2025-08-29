Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In Wingene is maandag rond half zes in de vooravond een man overleden, geklemd onder zijn eigen bestelwagen. Hij had autopech, wilde de bestelwagen zelf repareren maar toen hij onder het voertuig lag, kwam dat in beweging. Een omstaander verwittigde de hulpdiensten maar de man kon niet meer gereanimeerd worden.
De man had in de bestelwagen wat materiaal liggen waarmee hij z'n defecte bestelwagen, die op de weg stond, wilde repareren. Mogelijk vergat hij de handrem op te trekken. Toen het voertuig in beweging kwam, was het voor de man al te laat.
Een omstaander probeerde hem te reanimeren en verwittigde de hulpdiensten, maar hulp mocht niet baten. Het slachtoffer, 41 jaar oud, stierf ter plaatse.