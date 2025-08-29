De man had in de bestelwagen wat materiaal liggen waarmee hij z'n defecte bestelwagen, die op de weg stond, wilde repareren. Mogelijk vergat hij de handrem op te trekken. Toen het voertuig in beweging kwam, was het voor de man al te laat.

Een omstaander probeerde hem te reanimeren en verwittigde de hulpdiensten, maar hulp mocht niet baten. Het slachtoffer, 41 jaar oud, stierf ter plaatse.