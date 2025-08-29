24°C
Aanmelden
Nieuws
Wingene

Neder­lan­der (41) sterft onder zijn eigen bestel­wa­gen in Wingene

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In Wingene is maandag rond half zes in de vooravond een man overleden, geklemd onder zijn eigen bestelwagen. Hij had autopech, wilde de bestelwagen zelf repareren maar toen hij onder het voertuig lag, kwam dat in beweging. Een omstaander verwittigde de hulpdiensten maar de man kon niet meer gereanimeerd worden.

Whats App Image 2025 09 08 at 19 33 06

De man had in de bestelwagen wat materiaal liggen waarmee hij z'n defecte bestelwagen, die op de weg stond, wilde repareren. Mogelijk vergat hij de handrem op te trekken. Toen het voertuig in beweging kwam, was het voor de man al te laat.

Een omstaander probeerde hem te reanimeren en verwittigde de hulpdiensten, maar hulp mocht niet baten. Het slachtoffer, 41 jaar oud, stierf ter plaatse.

Whats App Image 2025 09 08 at 19 33 05
Bart Coopman

bart.coopman@focus-wtv.be

Bart Coopman
Ongeval

Meest gelezen

Politie
Nieuws
Update

Tragisch familiedrama: jongen (15) steekt oudere broer (17) tot 40 keer neer met mes
Bellewaerde
Nieuws

Houthulstenaar (33) sterft bij kraanongeval in Bellewaerde Park
Ongeval e17
Nieuws
Update

Twee ongevallen op E17 in Deerlijk: avondspits verloopt moeizaam

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Estep

Man die e-stepper aanreed en vluchtmisdrijf pleegde, riskeert 3 jaar cel
Ongeval e17
Update

Twee ongevallen op E17 in Deerlijk: avondspits verloopt moeizaam
DSC 0220

Ravage in Menen: autobestuurder valt wellicht in slaap en ramt andere auto's
E17 illustratiebeeld

E17 versperd over drie rijstroken. Lading ijzeren kisten op de weg
De lijn 2024 08 28 133615 ponb

Gratis openbaar vervoer voor jongeren in Middelkerke is succes: 6 op de 10 scholieren doen mee
Bushaltes Kortrijk

Extra bussen en blauwe lijn moeten overlast aan Kortrijkse bushaltes inperken
Aanmelden