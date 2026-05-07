Nationale actiedag laat zich ook voelen in onze provincie
De nationale actiedag van de vakbonden laat zich ook in onze provincie voelen. Vooral op het openbaar vervoer is er hinder.
De drie vakbonden betogen vandaag tegen de besparingsplannen van de federale regering. Onder meer bij steden en gemeenten is er vandaag minder dienstverlening. Zo zijn in Oostende twee ontmoetingscentra dicht en is het zwembad Brigitte Becue korter open.
Hinder op openbaar vervoer
Ook de vakbonden bij De Lijn nemen deel aan de actie. Daardoor rijden meer zeven op tien bussen en kusttrams. Zoals gewoonlijk is er een alternatieve dienstverlening uitgewerkt. Reizigers krijgen de raad om hun verplaatsing best te plannen via de routeplanner op de website of in de app.
Hervormingen liggen moeilijk
Het is al de zesde keer sinds 2025 dat ACV, ABVV en ACLVB hun achterban optrommelen om door de straten van Brussel te trekken tegen de arizonaregering. Voor veel mensen blijft de pensioenhervorming een harde dobber, net als het gesleutel aan de automatische indexering. En om de begroting op orde te krijgen, dreigen nieuwe ingrepen, vrezen de vakbonden.
