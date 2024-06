Lichtende nachtwolken zijn een soort wolken die voorkomen op ongeveer 75 tot 85 kilometer hoogte, veel hoger dan gewone wolken, die hooguit zo'n 20 kilometer hoogte bereiken. Na zonsondergang weerkaatsen die hoge wolken nog een tijd zonlicht. De gewone wolken, die we meestal zien, steken daar donker bij af en kleuren na zonsondergang eerst rood en vervolgens donkergrijs. De lichtende nachtwolken blijven dan wit, geel-oranje of lichtblauw. De sterren blijven in deze dunne wolken zichtbaar.

In mei, juni en juli kan de noordelijke hemel geruime tijd na zonsondergang of voor zonsopkomst een paar uur worden opgelicht door deze wolken met een zilverachtige glans. In deze maanden staat de zon laag onder de noordelijke horizon, waardoor deze wolken als het ware van onderuit door de zon worden verlicht. De wolkenslierten hebben een ribbel- of vezelstructuur. Ze zijn vrij zeldzaam en komen onregelmatig voor: soms zijn ze alleen al in één maand enkele keren te zien, maar menige zomer gaat voorbij zonder deze wolken. De laatste jaren echter lijken ze meer voor te komen.

Doordat de wolken zo dun zijn, zijn ze overdag met het blote oog niet zichtbaar. Pas nadat de zon is ondergegaan wordt deze bewolking zichtbaar als een zilverblauwe streperige structuur. Zolang de lichtende nachtwolken nog door de zon worden beschenen zijn ze waar te nemen. Wanneer de zon diep onder de horizon zakt treedt ook op grote hoogte de duisternis in en zullen de lichtende nachtwolken verdwijnen. Het eerste uur tot anderhalf uur na zonsondergang en een uur tot anderhalf uur voor zonsopkomst zijn de condities het gunstigst.