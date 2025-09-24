19°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Nach­te­lij­ke asfal­te­rings­wer­ken op Oos­tend­se Ring van­af 6 okto­ber: dit mag je verwachten

Asfaltering - asfalt - werken

Illustratiebeeld © Belga

Vanaf maandagavond 6 oktober vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het asfalt op twee plaatsen langs de Oostendse Ring (R31). De werken gebeuren uitsluitend ’s avonds en ’s nachts om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken.

Het gaat om het kruispunt van de Ringlaan met de Zandvoordestraat en om de aansluiting van Westkaai-Vlotdok met de Sloepenstraat en Stapelhuisstraat. “Op beide locaties is het wegdek versleten en zitten er putten in. Met een nieuwe asfaltlaag verhogen we het rijcomfort en de veiligheid", klinkt het bij het Agentschap Wegen en Verkeer. 

“Op beide locaties is het wegdek versleten en zitten er putten in. Met een nieuwe asfaltlaag verhogen we het rijcomfort en de veiligheid."

Agentschap Wegen en Verkeer

De werken starten maandagavond 6 oktober en duren tot donderdagochtend 9 oktober, telkens tussen 19.00 uur en 5.00 uur. Eerst komt het kruispunt van de Ringlaan met de Zandvoordestraat aan de beurt. Daar wordt gewerkt van maandag- tot woensdagnacht. In de nacht van woensdag op donderdag is de aansluiting Westkaai-Vlotdok aan de beurt.

Omleidingen

Tijdens de werken blijft verkeer op de R31 in beide richtingen mogelijk. Zo kan verkeer richting Bredene ter hoogte van de Zandvoordestraat enkel nog over een rijstrook. Verkeer uit de Kreekstraat moet verplicht rechtsaf en kan de Zandvoordestraat niet in- of uitrijden. Bewoners van de wijk Konterdam worden omgeleid via de afrit Zandvoorde (nr. 5a op de A10).

Ook aan Westkaai-Vlotdok rijdt verkeer richting Oostende over één rijstrook. In- en uitrijden in de Sloepenstraat is daar tijdelijk onmogelijk. Het verkeer wordt omgeleid via de Vergunningenstraat.

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Agentschap Wegen en Verkeer

Meest gelezen

Ongeval Beveren
Nieuws
Update

Dodelijk ongeval in Beveren-Roeselare: motorfietser (19) botst op vrachtwagen aan verkeerslichten
Kakkerlakken
Nieuws

Acht handelszaken in Kortrijk gesloten, in drie zaten er kakkerlakken
2e steekpartij Roeselare
Nieuws
Update

Roemeense man (39) steekt partner (35) neer in Roeselare

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Scheldetunnel 1

Laatste deel Scheldetunnel vertrokken vanuit Zeebrugge
Trajectcontroles

Vooruit wil afschaffing trajectcontroles herbekijken
Ongeval1

Einde A19 in Ieper even afgesloten door ongeval
Kruispunt Vijfwegen in Rumbeke

Mobiliteitsplan in Rumbeke wordt aangepast na evaluatie: dit verandert er
Aanvaring zeebrugge 1

Scheepvaart in Zeebrugse haven gestremd nadat schip tegen sluis is gevaren
N8 1

Inwoners Brielen en Woesten vragen oplossingen voor druk verkeer op N8
Aanmelden