Nachtelijke asfalteringswerken op Oostendse Ring vanaf 6 oktober: dit mag je verwachten
Illustratiebeeld © Belga
Vanaf maandagavond 6 oktober vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het asfalt op twee plaatsen langs de Oostendse Ring (R31). De werken gebeuren uitsluitend ’s avonds en ’s nachts om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken.
Het gaat om het kruispunt van de Ringlaan met de Zandvoordestraat en om de aansluiting van Westkaai-Vlotdok met de Sloepenstraat en Stapelhuisstraat. “Op beide locaties is het wegdek versleten en zitten er putten in. Met een nieuwe asfaltlaag verhogen we het rijcomfort en de veiligheid", klinkt het bij het Agentschap Wegen en Verkeer.
De werken starten maandagavond 6 oktober en duren tot donderdagochtend 9 oktober, telkens tussen 19.00 uur en 5.00 uur. Eerst komt het kruispunt van de Ringlaan met de Zandvoordestraat aan de beurt. Daar wordt gewerkt van maandag- tot woensdagnacht. In de nacht van woensdag op donderdag is de aansluiting Westkaai-Vlotdok aan de beurt.
Omleidingen
Tijdens de werken blijft verkeer op de R31 in beide richtingen mogelijk. Zo kan verkeer richting Bredene ter hoogte van de Zandvoordestraat enkel nog over een rijstrook. Verkeer uit de Kreekstraat moet verplicht rechtsaf en kan de Zandvoordestraat niet in- of uitrijden. Bewoners van de wijk Konterdam worden omgeleid via de afrit Zandvoorde (nr. 5a op de A10).
Ook aan Westkaai-Vlotdok rijdt verkeer richting Oostende over één rijstrook. In- en uitrijden in de Sloepenstraat is daar tijdelijk onmogelijk. Het verkeer wordt omgeleid via de Vergunningenstraat.