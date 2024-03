De halte van de bus, vlakbij Kinepolis, is eigenlijk een extra stopplaats voor de verbinding Rijsel - Zaventem die al bestond. Je kan trouwens ook diezelfde bus naar Rijsel nemen. Naar Zaventem duurt een rit gemiddeld een uur en een kwartier.

Kortrijk heeft per dag al bijna twintig rechtstreekse treinritten naar Zaventem, waarom zou je dan de bus nemen? "De bus is een stuk goedkoper. Een ticketje kost bij ons 9,99 euro. Het is ook soms praktisch. Als je wat meer valiezen bij hebt, is het gemakkelijk om ze op te bergen in de kofferruimte. We kijken ook naar de bezoeker van Kortrijk Xpo. Dus iemand die in Zaventem landt, kan met de Flibco naar hier heel gemakkelijk aan de deur afgezet worden. Ook wie in de regio van Kortrijk woont, moet zo niet tot in het centrum rijden", zegt Paul De Muynck van shuttledienst Flibco.