Naamse chef wint ‘Viskok van het Jaar’: West-Vlaamse favorieten grijpen naast titel
Voor het eerst in drie jaar gaat de titel ‘Viskok van het Jaar’ niet naar een West-Vlaming. De Naamse chef Joseph Jérémy van restaurant On s’en fish haalde het in de finale van drie West-Vlaamse kandidaten. De chefs kregen de opdracht om een gerecht te creëren met zeeduivel, de vis van het jaar, gecombineerd met een streekproduct.
De 36ste editie van de wedstrijd werd op gang getrapt door juryvoorzitter Filip Claeys, zelf North Sea Chef. “Je mag beginnen, veel succes!” klonk het bij de start van de kookwedstrijd. Claeys benadrukt waarom de keuze op zeeduivel viel: “Lotte heeft een stevige textuur en geen vervelende zijgraatjes. Je kan er heel veel mee doen.”
Creatieve invullingen met zeeduivel
De vijf finalisten – onder wie drie West-Vlamingen – trokken alle registers open. Arne Schouteten (Nast, Izegem) koos voor een originele interpretatie: “We maken een soort Beef Wellington met zeeduivel. In savooikool en patat, met een klassieke brandade van de restjes.”
Ook streekproducten speelden een belangrijke rol. Pim Meiresone (Casserole Ter Groene Poorte, Brugge) werkte met lokale cider: “Cider Iduna, gerijpt op whiskyvaten. Ik gebruik alles van de koolrabi, ook de bladeren. Zo zit het no-wasteverhaal er volledig in.”
Voor de chefs blijft het een spannende opdracht. Mattias Maertens (M Bistro, Nieuwpoort) blikt tevreden terug: “We hebben uitgevoerd wat we voor ogen hadden, maar het blijft een sterke jury. De laatste vijf minuten zijn altijd stressvol, net zoals in het restaurant.”
Naamse winnaar
Na het proeven maakte de jury hun verdict bekend: Joseph Jérémy kroonde zich tot Viskok van het Jaar. Daarmee gaat de titel voor het eerst in drie jaar naar Namen, en niet naar de kustprovincie.