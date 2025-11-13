De vijf finalisten – onder wie drie West-Vlamingen – trokken alle registers open. Arne Schouteten (Nast, Izegem) koos voor een originele interpretatie: “We maken een soort Beef Wellington met zeeduivel. In savooikool en patat, met een klassieke brandade van de restjes.”

Ook streekproducten speelden een belangrijke rol. Pim Meiresone (Casserole Ter Groene Poorte, Brugge) werkte met lokale cider: “Cider Iduna, gerijpt op whiskyvaten. Ik gebruik alles van de koolrabi, ook de bladeren. Zo zit het no-wasteverhaal er volledig in.”

Voor de chefs blijft het een spannende opdracht. Mattias Maertens (M Bistro, Nieuwpoort) blikt tevreden terug: “We hebben uitgevoerd wat we voor ogen hadden, maar het blijft een sterke jury. De laatste vijf minuten zijn altijd stressvol, net zoals in het restaurant.”